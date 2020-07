Leander Brune mit Bach und Co.

Leander Brune sitzt am Flügel. Er hält einen Moment inne. Das Publikum schaut gebannt. Er hebt die Hände und beginnt. Eigentlich hätte er in der Villa Stützel in Aalen bereits im März musizieren sollen. Doch Corona machte dem zweiten Bundespreisträger in der Kategorie „Klavier solo“ einen Strich durch die Rechnung. Und trotzdem hat die Villa Stützel gemeinsam mit dem Lions-Club Aalen arrangiert, dass das Konzert des 17-Jährigen nachgeholt wird. Ravel, Liszt, Bach und mehr – es ist ein schöner Freitagabend für wunderbare Musik.

Auch der Ort ist perfekt, die Kronleuchter im Villa-eigenen Wintergarten strahlen in warmem