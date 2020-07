Mit Dustin Hoffman in „Das Boot“

Schwäbisch Gmünd / München

Stefan Bryxi kramt in seiner Hosentasche. Und zieht etwas heraus, auf das er besonders stolz ist: einen Schlüssel. Es ist nicht ein x-beliebiger Schlüssel. Sondern der Schlüssel, der ihm Zugang zu einer der bekanntesten Filmkulisse in der Bavaria Filmstadt verschafft: zum Nachbau des U-Bootes U96, in dem 1981 der deutsche Spielfilm „Das Boot“ gedreht wurde. „Das hat mich schon immer begleitet. In der elften Klasse habe ich das Buch gelesen, später den Film gesehen, und heute bin ich quasi der Chef des Bootes. Ich könnte nachts um drei Uhr reingehen, wenn ich möchte ...“, sagt er.

