„Über die Hitler-Gerüchte hat mein Vater nur geschmunzelt und gelacht ...“

Atlantik-Fluchtfahrt Vor 100 Jahren wurde U-Boot-Kommandant Otto Wermuth († 90) in Aalen geboren. Mit seinem Unterseeboot schrieb der junge Oberleutnant zur See im Juli 1945 Geschichte, als er mit U 530 mehr als zwei Monate nach der Kapitulation mit 54 Mann an Bord im argentinischen Hafen von Mar del Plata einlief. Zum Geburtstag spricht sein Sohn Dr. Stefan Wermuth (68) erstmals über den Vater, der nach dem Krieg so verschlossen war und zurückgezogen als Kaufmann im Geschäft seiner Schwiegereltern arbeitete.