Eric Maihöfer auf Platz zwei in der Weltrangliste

Leichtathletik, Heilbronner Meeting: Der Kugelstoßer der LG Staufen ist derzeit in Rekordlaune.

Nachdem Milaine Ammon und Eric Maihöfer nach einer harten Trainingswoche in Waiblingen das Meeting für sich entscheiden konnten, stand nun der nächste Wettkampf beim Heilbronner Meeting an. Dabei verbesserte Maihöfer mit 20,42 Metern seinen eigenen württembergischen Rekord aus dem letzten Jahr und siegte wie Ammon deutlich in seiner Altersklassen.

Mit zwei ungültigen Versuchen startete Milaine Ammon in den Wettbewerb, doch schon im dritten Durchgang übernahm sie mit 14,39 Metern die Führung. Nach einem schwächeren vierten Versuch beförderte sie die 3kg-Kugel in Durchgang fünf auf sehr gut 15,35. Damit bleibt sie zwar knapp unter ihrer