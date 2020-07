Manfred Haas feiert den 80.

Geburtstag Stets an der Spitze: Der Waldstetter war Präsident des VfB Stuttgart und GC Hetzenhof und Vorstandsvorsitzender der Sparkassen-Versicherung.

Freundlich, kompetent, offen, witzig und nie abgehoben: Wer Manfred Haas trifft, fühlt sich gut aufgehoben. Noch heute fachsimpelt er gerne über „seinen“ VfB Stuttgart. Oder das Golfspielen. Am Montag war der Sport jedoch zweitrangig. Der Waldstetter stieß mit seiner Ehefrau Ursula auf seinen 80. Geburtstag an – verbunden mit einem guten Essen im Remstal. Das eigentliche Fest folgt am Wochenende: „auswärts und im engen Familienkreis“, wie der Jubilar sagt.

Manfred Haas ist eines immer geblieben: bodenständig. Trotz seiner außergewöhnlichen Karriere im Beruf und Sport. Seine Liebe und sein Fachwissen im Fußball