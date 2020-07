Gesundheitsamt wartet auf Ergebnisse der Tests an Schulen

Schwäbisch Gmünd

Im Ostalbkreis gibt es aktuell 48 aktiv mit Corona infizierte Personen. 47 von ihnen sind auf die Trauerfeier Anfang vergangener Woche in Gmünd zurückzuführen. Dies sagt die Sprecherin des Ostalbkreises, Susanne Dietterle. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes waren am Montag in Schulen unterwegs, um Coronatests vorzunehmen. Das Gesundheitsamt erwartet an diesem Dienstag erste Ergebnisse und hofft, dass möglichst alle Schüler und Lehrer, bei denen ein Abstrich vorgenommen wurde, negativ sind.

Bei der Trauerfeier vergangene Woche waren etwa 100 Personen. Weil sich dort auch Schüler infiziert hatten,