Traumpalast: offen ab 27. August?

Kino Der Blockbuster Tenet soll Ende August in die Kinos kommen – dann will Chef Heinz Lochmann öffnen.

Schwäbisch Gmünd. „Gerade ist die Meldung reingekommen, Tenet soll Ende August kommen.“ Was Heinz Lochmann, der Chef des Traumpalasts in Gmünd, gestern Abend erfahren hat, ist eine lang erhoffte gute Nachricht. Denn mit dem ersten großen Studiofilm aus den USA, der seit dem Lockdown in die Kinos kommt, hat er endlich das Material, das er braucht, um sein Kino wieder aufzumachen.

Der Actionfilm „Tenet“ von Christopher Nolan soll Ende August in mehr als 70 Ländern auf der Welt gleichzeitig anlaufen, in Deutschland am Mittwoch, 27. August. Wenn alles so kommt, wie es ihm das Kinoinfoportal aus den USA gemeldet hat,