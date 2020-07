Sechs Wochen Festival Kunst in Kontakt

Freizeit Verein Sandtogether steht hinter der Reihe auf dem Gelände westlich des Zapp-Gebäudes. An diesem Donnerstag geht’s los. Land unterstützt das Vorhaben.

Schwäbisch Gmünd

Endlich wieder vor Publikum auftreten, das schätzt Sarah Gros NF, Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin, ganz besonders. Sie ist wie viele andere Künstlerinnen und Künstler beim „Festival Kunst in Kontakt“ (FKK) engagiert. Der Verein Sandtogether bietet sechs Wochen lang eine Plattform für ganz unterschiedliche Kunstrichtungen. Theater, Musik, Tanz, Bildhauerei und Fotografie. Die Idee kam beim Kunstministerium in Stuttgart gut an. Das Land unterstützt das Vorhaben im Rahmen des „Kultur-Sommers 2020“ mit 46 000 Euro.

Das Sandtogether-Team arbeitet mit Hochdruck,