Kleines Platzkonzert statt 90-Jahre-Jubiläum

Schwäbisch Gmünd-Herlikofen. Der Musikverein Herlikofen gab trotz erschwerter Corona-Bedingungen ein kleines Platzkonzert anlässlich seines 90jährigen Bestehens Jubiläums auf dem Friedrich-Schleich-Platz in Herlikofen.

Ein Samstagabend vor der Gemeindehalle, es ist angenehm warm an diesem Abend. Menschen stehen im Schatten unter den Bäumen oder am Straßenrand. Alle aber haben etwas gemeinsam: Sie halten den Sicherheitsabstand zum Nachbarn ein! Auf dem Platz vor der Gemeindehalle Herlikofen steht an diesem Abend die Musikkapelle Herlikofen. Der Umstand, dass Menschen in großem Stil in der Öffentlichkeit