Die Motivation hoch gehalten

Schwäbisch Gmünd. Die Bläserschule Schwäbisch Gmünd, eine Kooperation der Stadt-Jugendkapelle, des 1. Musikvereins und der Musikschule, bietet an vier Grundschulen in der Stadt Bläserklassenunterricht an.

Das erfolgreiche Konzept wurde durch Covid-19 auf die Probe gestellt, denn lange Zeit war kein Präsenzunterricht möglich. Die Einschränkungen wurden jedoch durch einen vorbildlichen Einsatz der Lehrkräfte der Musikschule und allen voran Herta Terschanski, der Leiterin der Bläserklassen, mittels Unterricht über Online-Medien aufgefangen. Rückmeldungen der Eltern zeigen, dass