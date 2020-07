Vom Migranten zum Altenpflegehelfer

Schwäbisch Gmünd. Seit einigen Jahren werden Flüchtlinge mit einem auf sie zugeschnittenen Angebot am Beruflichen Schulzentrum in Schwäbisch Gmünd unterrichtet. Nun bekamen die Absolventen der sogenannten Berufsfachschule Altenpflegehilfe (BFAHM) in einer kleinen Feierstunde in der Mensa ihre Zeugnisse überreicht. Nach der zweijährigen Ausbildung konnten die zertifizierten Altenpflegehelfer mit Stolz die Zeugnisse aus den Händen von Klassenlehrerin Claudia Waibel und Abteilungsleiter Reinhard Goldig entgegennehmen.

Schulleiter Jens-Peter Schuller sprach den Schülern seinen Respekt aus, denen der Spracherwerb