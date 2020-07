Generation Rechberger Kinder geprägt

Schwäbisch Gmünd. „Mir wurde im Jahr 2008 zu meinem Start als Schulleiterin an der Scherr-Grundschule in Rechberg eine Brücke gebaut“, erklärt Karin Hölldampf in ihren kurzen Worten des Dankes an die Stadt im Rahmen ihrer Verabschiedung zum Ende des Schuljahres. Diese Brücke aller am Schulleben Beteiligter habe bis heute gehalten und das Fundament für eine hervorragende Zeit der pädagogischen Arbeit, für eine Vielzahl von Kindern der Scherr-Grundschule gebildet.

Insgesamt hat Karin Hölldampf 25 Jahre als Lehrerin und Schulleiterin an der Grundschule verbracht. In dieser Zeit war sie zwei Mal kommissarische Schulleiterin,