Die Nachfrage steigt – die Preise auch

Wohnbau Mehr Bewerber als Bauplätze: Wie die Stadt Gmünd mit der großen Nachfrage umgeht – „Wir wollen in jedem Stadtteil ein Neubaugebiet anbieten.“er

Schwäbisch Gmünd

Der Neubau-Boom in Gmünd geht weiter. Die Nachfrage nach Bauplätzen ist 2020 noch einmal gestiegen. Über 1000 Bewerber gibt es derzeit in Gmünd. Die Stadt versucht, der Nachfrage nach und nach gerecht zu werden: „Wir wollen in jedem Stadtteil ein Baugebiet haben“, sagt Gerhard Hackner, der Leiter des Amts für Stadtentwicklung.

Die Nachfrage: „In Großdeinbach sind es 458 Bewerbungen, in Herlikofen 398, in Weiler 163.“ Gerhard Hackner könnte die Liste der Beispiele noch eine Weile fortsetzen. „Die Nachfrage hält ungebrochen an“, sagt der Amtsleiter. Die Zahl der Bauplatzbewerber hat