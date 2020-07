Freibäder haben länger geöffnet

Schwäbisch Gmünd. Viele Familien können aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr nicht verreisen und verbringen ihren Urlaub in Schwäbisch Gmünd. Um diesen so attraktiv wie möglich zu gestalten, passen die Gmünder Bäderbetriebe – zum Ferienbeginn am 30. Juli – die Zeiten und die Eintrittspreise an. Die Mehrwertsteuersenkung geben die Bäderbetriebe direkt an ihre Kunden weiter.

Bud-Spencer-Bad

Die erste Schicht im Bud-Spencer-Bad beginnt eine halbe Stunde früher um 7.30 Uhr und endet um 11.30 Uhr. Die Ticketpreise für diesen Zeitraum werden ebenfalls günstiger. „Wir möchten damit vor allem den Schwimmern entgegenkommen,