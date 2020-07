Corona mit viel Witz betrachtet

Lorch-Waldhausen

Mit dem Kabarettisten Thomas Schwarz begann am Sonntag der „Waldhäuser Kultursommer“ in der Remstalhalle. Die 100 Stühle, die mit Abstand in einem Drittel der Halle auf Besucher warteten, waren voll besetzt. „Endlich ist mal wieder etwas los“, sagte ein Gast zu seiner Nebensitzerin und freute sich sichtlich auf das Programm. Zu Recht: Der Göppinger Thomas Schwarz unterhielt das Publikum gut 100 Minuten lang mit pointiertem Humor. Schon beim dritten Satz hat der selbst ernannte „Voralbkomödiant“ die Lacher auf seiner Seite, als er im breiten Schwäbisch die „Corona-Leugner“ im