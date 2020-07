Neue Reparaturstation für Radler am Ebnisee

Kaisersbach/Welzheim. Was gibt es Schöneres als in die Pedale zu treten, sich bei Haubersbronn die Steige hinaufzuschrauben und Kilometer um Kilometer die Schönheit des Schwäbischen Waldes zu genießen? Und wenn man am Ufer des Ebnisees steht, mit wackeligen Knien und zuckenden Schenkeln, dann weiß man sich dort nicht nur angekommen, sondern auch gut aufgehoben: Bei einem wackelnden Sattel, scharrender Kette oder platten Reifen sind weder Stress noch Hektik angesagt, die neue SB-Fahrrad-Reparaturstation an der Infohütte des Ebnisee-Vereins verheißt Hilfe.

Tipps über einen QR-Code

Es handelt sich um eine blaue, circa anderthalb Meter hohe,