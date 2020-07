Elf Preise und 21 Belobigungen für den Abschlussjahrgang

Bildung Für 81 Abiturientinnen und Abiturienten endet mit der Zeugnisübergabe die Zeit an der Agnes-von-Hohenstaufen-Schule.

Schwäbisch Gmünd. Sie haben ihr Abitur in der Tasche: die Schüler der drei Beruflichen Gymnasien der Agnes-von-Hohenstaufen-Schule in Schwäbisch Gmünd. Bei ihrem Eintritt in das Berufliche Gymnasium konnten sie aus drei Profilen wählen: Das traditionelle Ernährungswissenschaftliche Gymnasium wurde bereits vor zehn Jahren durch die Sozialwissenschaftliche Richtung ergänzt und 2016 gingen zum ersten Mal auch Schüler im Gesundheitswissenschaftlichen Profil ins Abitur.

Bei der Open-Air-Zeugnisübergabe im Stadion des Beruflichen Schulzentrums überreichten die Abteilungsleiterin Cornelia Seemann und der Schulleiter Jens-Peter Schuller den