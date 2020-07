Mehr als 100 Schüler in Quarantäne

Schwäbisch Gmünd. Die Zahl der mit Covid 19 Infizierten nach der Trauerfeier vom 14. Juli in Schwäbisch Gmünd ist am Mittwoch auf 71 gestiegen. Dies teilte am Mittwochabend Kreissprecherin Susanne Dietterle mit. Inzwischen liegen auch die Ergebnisse des zweiten Tests an der Bettringer Uhlandschule vor: Die Schüler sind negativ. Ein erster Test war bereits am Samstag gemacht worden. Da waren schon alle Schüler negativ. Die Ergebnisse des Tests an der Grundschule auf dem Hardt stehen noch aus.

In Gmünd sind – auch als Folge dieser Trauerfeier – mehr als 100 Schüler verschiedener Schulen in Quarantäne geschickt worden. Dies