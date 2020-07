Umsatz wächst wegen Corona-Krise

Heubach. Knapp 50 Menschen arbeiten am Standort unterm Rosenstein für die Genderkinger Raumschmiede GmbH. Das Unternehmen verzeichnet im ersten Halbjahr einen Rekordumsatz. „Dieses erste Halbjahr war bislang einmalig in unserer Unternehmensgeschichte“, sagt Geschäftsführer Jürgen Schuster, des Unternehmens, das etwa die Online-Shops Garten-und-Freizeit.de und Betten.de sowie Piolo.de betreibt.

Aufgrund der Corona-bedingten Besonderheiten im Einzelhandel seien vor allem die Monate April und Mai bemerkenswert gewesen, so Schuster. In diesem Zeitraum verzeichneten die Shops zeitweise mehr als doppelt so viele Bestellungen wie in