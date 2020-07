Das Finale steigt in Bopfingen

Die letzte Hürde ist genommen: Nachdem mit dem TV Bopfingen ein Ausrichter gefunden werden konnte, kann das Endspiel um den Fußball-Bezirkspokal kann wie geplant an diesem Sonntag gespielt werden. Anpfiff: 15 Uhr.

Gegenüber stehen werden sich dann zwei Bezirksligisten: die SG Bettringen und die TSG Hofherrnweiler/ Unterrombach II. Beide haben sich am Mittwochabend mit klaren Siegen in ihren Halbfinalen durchgesetzt: die TSG mit 7:0 beim FC Spraitbach, die SGB mit 4:0 beim TV Bopfingen. Die Bettringer spielen damit also nur vier Tage nach dem Halbfinale wieder auf dem Platz in Bopfingen. Teammanager Oliver Glass freut sich auf das