Opferfest in Moscheen abgesagt

Schwäbisch Gmünd. Die Union der Moscheen Schwäbisch Gmünd hat sich entschlossen, das Freitagsgebet in dieser Woche und das Hochgebet zum Opferfest nicht zu verrichten. Das haben die sechs islamischen Gemeinden gemeinsam in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Die Absage steht vor dem Hintergrund einer erhöhten Infektionsrate in Gmünd, die auf einen Trauerfall zurückgeführt wird. Die Vertreter der Gmünder Muslime betonen außerdem: „Die Trauerfeier fand nicht in einer Moschee statt, sondern in privaten Räumlichkeiten.“ Trotzdem habe man präventiv beschlossen, die gemeinsamen