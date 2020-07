Ein Waldstetter Gesicht hört auf

Das hätte Trainer Zlatko Blaskic gerne anders gehabt: Nachdem das Testspiel gegen die Stuttgarter Kickers am Samstag abgesagt worden ist, geht der FC Normannia Gmünd ohne eine weitere Vorbereitungspartie in den WFV-Pokal am 8. August. „Die Kickers wären ein richtig guter Gegner gewesen, und wir hätten sehr gerne gespielt“, sagt Stephan Fichter. Aber der Sportliche Leiter stellt auch klar, dass „die Entscheidung vernünftig ist und wir kein Risiko eingehen wollten“. Fichter weiß, dass „wir dann nicht bei 100 Prozent sein werden“. Aber: „Das geht anderen Mannschaften genauso.“

Noch nicht endgültig