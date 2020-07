Die besonderen Ideen im Corona-Jahr

Schwäbisch Gmünd

Design in Corona-Zeiten: Das wirkt sich an der Hochschule für Gestaltung in Gmünd gleich mehrfach aus. Zum Beispiel mit der ersten virtuellen Semesterausstellung in der Geschichte der Hochschule.

Etwa l mit Abschlussarbeiten zum Thema Nummer eins in diesem Jahr. Mofan Zhou entwirft im Studiengang Produktgestaltung , betreut von Professor Sigmar Willnauer und Diplom-Desinger Simon Busse, „Obhut“, einen autonomen und hygienischen Lieferservice, der Pakete desinfizieren und kontaktlos zu Kunden liefern kann. Mit „Obhut“ können Patienten und medizinische Mitarbeiter per Smartphone Waren bestellen. Die