Abgeordnetenwatch: vier „sehr gut“ und ein „ungenügend“ für die Ostalb-Abgeordneten im Bundestag

Politik Kein Bundestagsabgeordneter in Baden-Württemberg hat so viele Fragen beantwortet, wie Roderich Kiesewetter

Aalen. Das Internetportal www.abgeordnetenwatch.de hat zu Beginn der Sommerferien auch Schulnoten an die Bundestagsabgeordneten vergeben. Das Portal setzt sich für Transparenz in den Parlamenten ein und bieten allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit Fragen an die Abgeordneten auf Landes-, Bundes- und Europaebene zu stellen. Passend zum Ferienbeginn hat das Portal nun das Antwortverhalten der baden-württembergischen Bundestagsabgeordneten benotet. Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter (CDU) erhielt dabei eine glatte Eins und damit die beste Bewertung, teilt er in einer Pressemitteilung mit.

Von den 159