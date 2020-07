Das Schwimmen noch nicht verlernt

Freizeit Auf welches Echo der Förderverein für das Mutlantis mit seinen Abzeichenprüfungen und dem Sport-Spaß-Programm gestoßen ist. Und was man in Zukunft plant.

Mutlangen

Kinderlärm im Mutlantis – das ist Musik in den Ohren der Vorstandsmitglieder des Fördervereins, und auch in den Ohren der Eltern. „Mama, ich muss unbedingt ausprobieren, ob ich noch schwimmen kann“, habe ihr Sohn heute Morgen zu ihr gesagt, erzählt eine Mutter. Richtig froh ist sie, dass der Förderverein für das beliebte Bad kurz vor knapp noch einen Spiel und Spaßvormittag organisiert hat. Denn am 1. August geht die Mutlanger Einrichtung in die zwingend notwendige Sommerpause. Das Becken wird abgelassen, die routinemäßigen Instandsetzungsarbeiten beginnen, damit bis zum Ende der Schulferien wieder alles im