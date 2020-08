Ein echter Allgäu-Krimi-Fan

Lorch

Marita Funk hat als neue Bürgermeisterin in Lorch einen besonderen Start ins Amt erlebt: Inmitten der Corona-Krise trat sie die Nachfolge von Karl Bühler an. Trotz Abstandsgebotes war es ihr wichtig, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lorcher Stadtverwaltung persönlich kennen zu lernen und sich vor Ort in die verschiedenen Themen einzuarbeiten. Deshalb liest Marita Funk derzeit viel Fachliteratur. Die dicken Romane müssen auf den nächsten Urlaub warten.

Dann liest sie aber gerne und viel. Ihre Lieblingsbücher? „Ich lese gerne die Kriminalromane von Klüpfel und Kobr.“ Im April 2019 hat das Autorenduo aus dem Allgäu