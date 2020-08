Michael Mahler ist nun Schulleiter am Friedrich II.

Lorch. Michael Mahler ist ab sofort Schulleiter des Gymnasiums Friedrich II. in Lorch. Seinen Job kennt er bereits, denn schon im Schuljahr 2016/2017, als Thomas Dietrich das F II. für eine Schulleiterstelle in Helsinki verließ, sowie im vergangenen Schuljahr, nachdem Christine Wakarecy die Schule überraschend im Juli 2019 verlassen hatte, übernahm er als Konrektor kommissarisch die Leitung der Schule. So sagt der Studiendirektor nun auch gelassen, „zunächst mal ändert sich gar nichts – außer, dass ich mehr Geld bekomme.“ Und natürlich müsse nun die Stellvertreterstelle ausgeschrieben werde. Diese neu zu besetzen, dürfte