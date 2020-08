Verborgene Schätze in Gmünds Archiv erzählen Stadtgeschichte

GT-Ferien-Serien: Verborgene Schätze im Stadtarchiv (1). Was Gmünds Stadtarchivar Dr. David Schnur in den vergangenen zwei Jahren entdeckt hat.

Schwäbisch Gmünd

Die Zahl ist gewaltig: Vier Kilometer Akten stehen im Gmünder Stadtarchiv. Dr. David Schnur, seit Mai 2018 verantwortlich für Gmünds Gedächtnis, hat diese Zahl bei einer großen Inventur im Archiv ermittelt. Gerechnet hatte er mit etwa 2,8 Kilometern. Was dabei noch schwerer wiegt: Von den vier Kilometern sind gerade mal 500 Meter fachgerecht erschlossen. Dies bedeutet einerseits viel Arbeit. Es werde eine „Mammutaufgabe, diese Rückstände in den nächsten Jahrzehnten nach und nach abzubauen“, sagt Schnur. Andererseits liegen in den 3,5 Kilometern Akten auch große Chancen, Schätze zu entdecken. Verborgene