Der „Chat der Welten“ verbindet und bereit Spaß

Schwäbisch Gmünd/Benin. Es war ein erster Versuch. Und er klappte. Zwar gab es zu Beginn technische Probleme, doch schließlich stand visuelle Leitung zu den Jugendlichen im westafrikanischen Land Benin. Die hatten sich dort in einem Klassenzimmer versammelt und stellten anschaulich unter Beweis, dass auch schon mal sechs Köpfe gleichzeitig in die Chatkamera, beziehungsweise aufs Bild passten. Es war noch kein Wort gesprochen, da lachten auch schon alle. Die Jugendlichen aus Benin genau so wie Sina, Ferdinand und Jakob, die in einem Raum in der Gmünder VHS vor dem Computer saßen.

Chat in zwei Sprachen

Die Amtssprache in Benin ist Französisch.