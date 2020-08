„Satellit“ am Fünfknopfturm

Schwäbisch Gmünd

DxDiane zu Gast in Gmünd. So ist die Ausstellung überschrieben, die eigentlich am 20. September im Prediger beginnen sollte. Wegen Corona ist diese Präsentation auf 2021 verschoben, einen Vorgeschmack auf die Werke der Künstlerin gibt es aber schon jetzt. Am Dienstag stellten Mitarbeiter des Baubetriebsamts am Fünfknopfturm die Skulptur „Umarmung“ auf. Und (schlanke) Menschen können sich tatsächlich von der Statue umarmen lassen. Der stellvertretende Museumsleiter Joachim Haller hat diese „Umarmung“ angenommen, ist in die Skulptur geschlüpft. Museumsleiter Dr. Max Tillmann sieht in der Präsentation