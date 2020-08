Im Marathonmodus angekommen

Alfdorf

Der Hagerwaldsee ist ein neuer Lieblingsplatz von Ronald Krötz, darum ist hier, tief im Schwäbisch-Fränkischen Wald, der Treffpunkt, um mit ihm über seine ersten hundert Tage als Alfdorfer Bürgermeister zu reden. In der Wirtschaft am See hat er seinen Wahlsieg gefeiert, am See hat er während des Corona-Stillstands Spaziergänge mit der Familie gemacht, auch wenn dort zu dem Zeitpunkt nur ein riesiges Matschloch war – an dem die zwei Kinder und der Hund eine Menge Spaß hatten, sagt er.

Ebenfalls in der Lockdown-Phase ist die Familie von Urbach nach Brech umgezogen. Hätte das nicht vor dem Amtsantritt Ende April geklappt,