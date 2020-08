Mit „Ehrenamtswahn“ das „Rentenloch“ gestopft

Schwäbisch Gmünd/Pfahlbronn. Mehr Gmünder geht kaum, Erwin Vogelmann wurde am 5. August 1950 in Gmünd geboren und wuchs mit acht Geschwistern in der Buchstraße auf. Nach einer Berufsausbildung zum Schlosser, langen Jahren bei der Bundeswehr mit integrierter Ausbildung zum Maschinenbautechniker, näherte sich für Erwin Vogelmann der Ruhestand. Für den umtriebigen Erwin eine wahre Herausforderung, „einfach rumsitzen und nichts tun, geht gar nicht“, lacht das Geburtstagskind. Dem damals die Landesgartenschau gerade recht kam. Mit der Landesgartenschau sei bei ihm der „Ehrenamtswahn“