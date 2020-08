Gingko-Baum mahnt zum Frieden

Gesellschaft Zum Gedenken an den 75. Jahrestag des Atombomben-Abwurfs in Hiroshima enthüllen Richard Arnold und Stephanie Eßwein eine Gedenktafel.

Schwäbisch Gmünd

Eine besondere Erinnerung an den 75. Jahrestag des Atombomben-Abwurfs auf Hiroshima: Am östlichen Eingang zur Grabenallee steht – neben einer neuen Gedenktafel – ein kleiner Gingko-Baum mit besonderer Geschichte, an die Oberbürgermeister Richard Arnold in einer Gedenkfeier erinnert.

800 Meter vom Zentrum der Explosion wuchs schon im Folgejahr ein Gingko-Baum aus einer übrig gebliebenen Wurzel. Jahrzehnte später ist dies ein mächtiger Baum. Richard Arnold: „Der Baum gab den Einwohnern Hiroshimas Hoffnung nach der Katastrophe.“ Wolfgang Schlupp-Hauck und Brigitte Schlupp-Wick von der Friedenswerkstatt