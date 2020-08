Feuerwehrauto für die Armenienhilfe

Küche der Barmherzigkeit Bürgermeister Dr. Joachim Bläse, Stadträte und die Feuerwehr übergeben einen Mannschaftstransportwagen an die Suppenküche im Haus der Hoffnung.

Schwäbisch Gmünd

Es ist das Vierte. Vier Fahrzeuge hat die Armenienhilfe „Küche der Barmherzigkeit“ in den vergangenen Jahren von der Stadt Gmünd und der Gmünder Feuerwehr erhalten. Letztmals, sagte Noch-Bürgermeister und Bald-Landrat Dr. Joachim Bläse, dürfe er im Namen der Stadt und der Feuerwehr ein Fahrzeug verschenken. Den symbolischen Schlüssel für den Mannschaftstransportwagen, der der Großdeinbacher Feuerwehr 16 Jahre lang gute Dienste geleistet hatte, übergab Bläse an die Köpfe der „Küche der Barmherzigkeit“ in Gmünd, die beiden Pfarrer Alfons Wenger und Karl-Heinz Scheide.

Der Übergabe mit Segnung