Pilger feiern das Patrozinium

Schwäbisch Gmünd

Sonnenaufgänge zu erleben, ist oft etwas Besonderes. Sie bewegen Herz, Gemüt und Seele. Mit einer der Gründe, warum sich kürzlich eine Gruppe Wallfahrer bereits um kurz vor 6 Uhr in der Frühe auf ihren Weg zur Felsenkapelle des St. Salvators machte. Ein weiterer Grund: Sie feierten dort das Patrozinium des Salvators. Das Fest der Verklärung, das liturgisch jeweils am 6. August begangen wird, wurde im Jahr 1618 bei der Weihe der Felsenkapellen festgelegt. Dementsprechend ist der linke Altar in der Unteren Felsenkapelle auf dem St. Salvator der Verklärung auf dem Berg Tabor gewidmet.

Unter den derzeit herrschenden Einschränkungen