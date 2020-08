Leonie Riek glänzt und fährt zur DM

Bei heißen Temperaturen richtete die LG Staufen in diesem Jahr erstmals auch Vereinsmeisterschaften im Stadion des Berufsschulzentrums aus. Dabei zeigten die Athleten einige Bestleistungen in ihrem ersten Wettkampf und starteten so in die Late Season. Und es meldeten sich auch einige Athleten von anderen Vereinen, um Wettkampferfahrung zu sammeln, da Corona-bedingt nur wenige Sportfeste ausgerichtet werden.

Kucher kann’s nicht abrufen

Bei Gegenwind absolvierten Michael Kucher, Dominik Petzold und Abduhraman Jallow über die 100m-Strecke. Jallow stellte sich auch über die doppelte Distanz und stellte hier neue persönliche Bestleistung