Bikehouse Heubach zieht um

Handel Warum das Fahrradgeschäft sein Gebäude in der Gmünder Straße verlässt und einen Neubau an der Mögglinger Straße plant und wie Stadt und Gemeinderat dazu stehen.

Heubach

Die Tür steht keine fünf Minuten offen, da schiebt um kurz nach halb neun Uhr schon der erste Kunde sein Fahrrad herein. Gernolf Kopf muss ihn vertrösten: „Wir haben eigentlich noch gar nicht geöffnet“, sagt er.

Der Laden läuft, in dieser Hinsicht kann sich der Betreiber des „Bikehouse Heubach“ nicht beschweren. Das ist auch ein Grund dafür, dass die rund 200 Quadratmeter große Verkaufs- und Lagerfläche in dem Gebäude am Postplatzkreisel in der Gmünder Straße zu klein geworden ist. „Außerdem wollen wir in den Online-Handel investieren“, sagt Jan Kopf. Ziel sei, den stationären Handel und