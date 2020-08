Mit Sozialverhalten zum Wochensieger

Auch wenn es nicht genau das Camp war, was er gewohnt ist, zieht Tom Brenner ein positives Fazit. Er sei schon das sechste Mal dabei, betont er. Aber dieses Mal sei es komplett anders gewesen. Am meisten hat ihm der Ausflug zum Profiverein gefehlt, das Autogramme sammeln der großen Vorbilder. Auch, dass man nicht mit den Fußballern aus den anderen Gruppen in Kontakt kommen durfte, hat ihm gefehlt: „Der Abstand nervt. Normalerweise machen wir ein Turnier, vier gegen vier. Und in den Pausen kicken wir eigentlich gegeneinander.“

Doch trotz allem geht er vom Waldstetter Fußballcamp glücklich nach Hause. Schließlich ist er Wochensieger