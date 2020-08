Von neuen Ideen und Urlaub „daheim“

Ruppertshofen

Giovanni Pilia erinnert sich noch gut an den 13. März. „Das war der letzte Sonntag, an dem wir ganz normalen Betrieb hatten.“ Und dann kam der Lockdown. Er musste den Schlüssel in seiner Eingangstür zur Pizzeria umdrehen. „Das war für mich wie ein Schlag auf den Kopf“, beschreibt er anschaulich.

Pilia betreibt die einzige Gaststätte am Ort – und wusste plötzlich nicht, was die Zukunft bringen würde. „Wir hatten nur Fragezeichen im Kopf“, erzählt er. Der Familienbetrieb stand vor dem Nichts. Obwohl laufende Kosten vorhanden waren, konnten keine Einnahmen generiert werden.

Trotzdem