Gmünds Handel ist klar gegen eine Ansiedlung von Amazon

Schwäbisch Gmünd

Gmünds Handels- und Gewerbeverein HGV spricht sich klar gegen eine Ansiedlung eines Amazon-Verteilzentrums im Benzfeld aus. Insbesondere seit bekannt ist, dass in Heidenheim ein Amazon-Logistikzentrum entsteht. Damit entstehe „eine völlig neue Dimension“, sagt HGV-Vorstandsmitglied Dr. Christof Morawitz. Denn ein Logistikzentrum halte die „Bestseller“ vor. Das Logistikzentrum allein sei dabei noch nicht so schlimm, in Kombination mit einem Verteilzentrum aber eine Gefahr für den Handel in Gmünd, Aalen, Heubach. Betroffen seien davon auch der Lebensmittelhandel und die Gastronomie, ist Morawitz überzeugt.