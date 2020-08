Ja zum Dialog. Aber ohne Harmoniegesäusel

Wenn Landtagspräsidentin Muhterem Aras im September zu den „Zeitgesprächen“ dieser Zeitung kommt, wird sie vielleicht diesen Satz sagen: „Keine Religion der Welt steht über dem Grundgesetz!“ Gesagt hat die kurdisch-alevitische Grünen-Politikerin ihn schon. In ihrem Buch „Heimat. Kann die weg?“ Die „Zeitgespräche“ mit Muhterem Aras sind ein Angebot zum Dialog. So wie die „Zeitgespräche“ mit Seyran Ates im Oktober ein Angebot zum Dialog waren. Ates hat 2017 in Berlin eine Moschee gegründet, in der Männer und Frauen zusammen beten. Und in der Frauen kein Kopftuch tragen. Schade,