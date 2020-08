Vor 8000 Zuschauern

Sport Das war am zweiten August-Wochenende vor einem Jahr geboten.

Ein Punktgewinn auf dem Bieberer Berg. Der erste Heimsieg in der Oberliga nach dem Aufstieg. Ein durchwachsener Start für die Ostalb-Teams in der Verbandsliga und ein klarer Auswärtssieg der Virngrund Elks in der Baseball-Verbandsliga. Der Rückblick auf ein spannendes und sportliches zweites August-Wochenende.

Vor mehr als 8000 Zuschauern – kaum mehr zu glauben heutzutage – auf dem Bieberer Berg in Offenbach sicherten sich die Aalener einen verdienten Punkt beim 1:1-Unentschieden. Francesco Lovric brachte Offenbach in der 82. Minute mit 1:0 in Führung. Doch es folgte die schnelle Antwort des VfR. Im direkten Gegenstoß