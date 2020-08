Jetzt steht er vor und hinter der Kamera

GT-Sommerserie Was macht eigentlich ... (1) Christof Arnold: Der 50-Jährige aus Bettringen arbeitet heute vor allem als Fotograf und seltener als Schauspieler.

Schwäbisch Gmünd/München

Die Liste seiner Schauspielrollen ist lang: Christof Arnold aus Bettringen hat unter anderem in vier Tatort-Folgen mitgespielt, im Rosamunde-Pilcher-Film „Besetzte Herzen“, im Inga-Lindström-Streifen „Liebe deinen Nächsten“, bei Aktenzeichen XY, mehrfach bei den Fernsehserien Forsthaus Falkenau, bei der Bergwacht oder den Rosenheim Cops. Doch die meisten werden ihn als Bastian Spranger in der ARD-Serie Marienhof und als Dr. Gregor Bergmeister in der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ kennen. Dennoch sagt der 50-Jährige heute: Empfehlen könne er die Schauspielerei eigentlich keinem