Stellplätze für Gebrauchtwagen abgelehnt

Durlangen. Trotz Erläuterung des Durlanger Bürgermeisters Dieter Gerstlauer zum geplanten Bauvorhaben von Stellplätzen für einen Gebrauchtwagenhandel verwehrte der Durlanger Gemeinderat am Freitagabend erneut das Einvernehmen zu dem Vorhaben. Bereits in der Juli-Sitzung hatte das Gremium die Befürchtung, dass sich auf dem Gelände des ehemaligen „Schrotthandels“ am Ortseingang von Durlangen in kurzer Zeit wieder dasselbe Bild abzeichnen könnte und verweigerte das Einvernehmen – Bürgermeister Gerstlauer widersprach dieser „unrechtmäßigen“ Entscheidung in derselben Sitzung. Die erneute Vorlage des Vorgangs