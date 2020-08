Eine Alois-Statue und neun Umzüge

Premiere Das erste „Fest am Turm“ aller Altersgenossen aus Schwäbisch Gmünd wurde am Freitagabend zum erfolgreichen und gemütlichen Hock.

Schwäbisch Gmünd

Wir wussten nicht, wie viele sich anmelden werden zu dieser Premiere. Jetzt sind wir mehr als zufrieden“, beschrieben die beiden Köpfe des AGV-Dachverbands, Gerhard Bucher und Harald Quicker, am Freitagabend ihre Gefühle. Zufrieden konnten sie auch sein, denn rund 130 Altersgenossen aus 24 Jahrgängen gaben sich ein vergnügtes Stelldichein am Fuße des Fünfknopfturms. „Aus dem Fest wurde ein Festle“, kommentierte Bucher die Tatsache, dass das geplante Programm für dieses erste Fest an einem der Wahrzeichen Gmünds der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war. So gab es keinen Turmbläser, keinen Gesang