Auf die Räder, fertig, los!

Aalen. Im Ostalbkreis geht es ab dem 7. September beim Stadtradeln um nachhaltige Mobilität, um Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist. Im Rahmen der Initiative Rad-Kultur fördert das Land die Teilnahme an der Aktion des Klima-Bündnises. Das Ziel: In Teams drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad fahren und Kilometer sammeln – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit.

Warum sich Mitradeln lohnt: Wer für ein gemeinsames Ziel in die Pedale tritt, stärkt sowohl die Gemeinschaft als auch die eigene Gesundheit und schont laut Mitteilung des Landratsamts dabei das Klima. Auch wird der Wettbewerb innerhalb