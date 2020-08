Wenn eine Atombombe auf Gmünd fiele ...

Schwäbisch Gmünd. Silvia Bopp von der Pressehütte Mutlangen freute sich, dass so viele Besucher gekommen waren, um gemeinsam den Gedenktag an die Atombombenabwürfe auf Hiroshima am 6. August und auf Nagasaki am Sonntag vor 75 Jahren zu begehen. Bereits vor den Ansprachen beteiligten sich einige Besucher am Malen eines großen Mandalas vor dem Gold- und Silberforum. Darunter auch Mitglieder des Gmünder Jugendgemeinderats, wie Bopp freudig feststellte.

Den Reigen der Redner eröffnete Dr. Helmut Zehender von der Friedenswerkstatt. Er mahnte, dass das neue nukleare Wettrüsten zugenommen habe, und machte auf die ungeheuren Gefahren der Atombomben