Gemüse beim Suppenstern-Markt kaufen

Schwäbisch Gmünd. Tomaten, Gurken, Obst und Blumen: Immer dienstags von 10.30 bis 11.30 Uhr gibt es im Suppenstern im Landschaftspark Wetzgau frisches Gemüse, Obst und Blumen aus dem eigenen Suppenstern-Garten und anderen Beeten. Kinder bieten die Produkte im Rahmen des Sommerferienprogrammes an. Mit dem Gewinn werden junge Menschen in drei Kontinenten unterstützt. In Afrika geht die Spende an ein Schulspeisungsprojekt der Togohilfe. In Asien unterstützen die Kinder ein Bildungsprojekt für behinderte Mädchen. In Gmünd geht ein Teil des Erlöses an den Tafelladen. Wer Gemüse und Obst aus seinem eigenen Garten nicht verarbeiten kann, darf