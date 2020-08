Stimmungsvolles Openair zum Mitklatschen

Musik Kleiner Kultursommer am „JuCa“ in Mögglingen punktet mit „Romantic in Concert“.

Mögglingen. Bei traumhaftem Openair-Wetter fanden sich viele Besucher zum Konzert von „Romantic in Concert“ auf dem Vorplatz des „JuCas“ in Mögglingen ein. Der Opener des Abends der Band „Romantic in Concert“ war „Ebony and Ivory“ von Stevie Wonder. Patrick Schwefel begrüßte das Publikum mit der Nachfrage, ob auch jeder sein „Planquadrat“ gefunden habe. Das Flair, das sich gerade von der Bühne aus ergeben hatte, habe einen kleinen Touch vom Wacken-Open-Air gehabt, weil jeder mit seinem Stuhl bewaffnet Richtung Bühne gekommen sei und seine Stuhlplatznummer gesucht habe.

Mit „Englishman