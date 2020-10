Neue Glascontainer schweben heran

Müllentsorgung GOA und Stadt Heubach bauen an der Ecke Beiswanger Straße/Böbinger Straße Unterflurcontainer. Warum das sinnvoll ist, was es kostet und ab wann sie in Betrieb sind.

Heubach

Am Ende ist es Zentimeterarbeit. Fünf Tonnen wiegt der Unterflurcontainer, der, an vier Ketten befestigt, langsam vom Kranfahrer in die Grube gelassen wird. Hier nehmen ihn Mitarbeiter der Baufirma Haag entgegen und justieren das Ganze. Noch mal mit der Wasserwaage gecheckt, ob alles im Lot ist. „Passt“, meint Jürgen Hofko. Er ist bei der Teamleiter des Fuhrparks bei der GOA und damit zuständig für den Aufbau der Unterflurcontainer. Im Ostalbkreis gibt es bisher nur einen, nämlich in Schwäbisch Gmünd beim Forum Gold und Silber. Zwar haben auch andere Städte Interesse bekundet, Heubach